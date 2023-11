Cães em suposta situação de maus-tratos são resgatados no Jardim Paulistano

SIGA O SCA NO

Local onde foram encontrados os três cães, que estariam em condições de maus tratos - Crédito: Divulgação

Três cachorras, sendo uma delas prenha, foram resgatadas na manhã desta sexta-feira, 10 e levados ao Canil Municipal. Os animais estariam em um imóvel em condições de maus-tratos e estariam sendo agredidos, no Jardim Paulistano. As denúncias teriam sido feitas ao vereador Elton Carvalho, que teve acessos a vídeos que comprovariam a veracidade dos fatos.

O parlamentar foi pessoalmente ao resgate e disse que teve o suporte de Guardas Municipais e do Departamento de Proteção Animal. No local, constataram as agressões, além de um ambiente considerado inapropriado para os animais e insalubre mediante a perspectiva de saúde pública.

O Departamento de Fiscalização e Postura da Prefeitura Municipal esteve representado por Rodolfo Penela e André Zambom. Após análise das instalações, a tutora foi multada e o estabelecimento foi notificado para realização da limpeza urgente e demais sanções cabíveis.

“Agradeço a todos que nos marcaram nas redes sociais, a todos os servidores públicos que estiveram envolvidos na ação e a todos que acompanham e acreditam em nosso trabalho”, disse o vereador.

Os três cães foram resgatados e encaminhados ao Canil Municipal onde deverão receber os cuidados médicos necessários e posteriormente colocados para adoção responsável.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também