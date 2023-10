Buracos em rua causa preocupação de moradores no Residencial Américo Alves Margarido

Um dos buracos recebe água da chuva: perigo iminente em rua no Residencial Américo Alves Margarido - Crédito: Divulgação

Moradores da rua Maria do Pinho Alves Margarido, próximo ao numeral, 270 no Residencial Américo Alves Margarido, entraram em contato com o São Carlos Agora nesta terça-feira, 17, para reivindicar melhorias do piso asfáltico da via.

De acordo os reclamantes, há muitos buracos e com o envelhecimento da massa asfáltica, o problema só aumenta. “Ainda mais porque a rua é uma das principais do bairro e muitos carros e ônibus transitam por ela. E isso faz com que os buracos aumentem ainda mais”, disse um dos leitores do portal.

De acordo com ele, um problema secundário acaba, ainda, atingindo várias residências: o atrito dos pneus do veículo com as pedras que se soltam, faz com que boa parte se arremessada nas calçadas atingindo os portões das moradias. Sem contar que, nesta época chuvosa, poças se formem no meio da rua e não permitem que os motoristas vejam onde estariam tais crateras.

Segundo eles, a reivindicação é para que as autoridades municipais providencie a melhoria do asfalto e os buracos sejam, no mínimo, tapados.

