Buraco em avenida causa preocupação no Cidade Aracy

Buraco no asfalto tem tirado o sossego de motoristas no Aracy - Crédito: Divulgação

Um leitor do São Carlos Agora entrou em contato na tarde desta quinta-feira, 14, para denunciar um fato que considera preocupante: um buraco no começo da Avenida Vicente Laurito, no Cidade Aracy. E com a chegada das chuvas, o problema se agravou, com a lama espalhada pelo piso asfáltico, deixando o seu entorno escorregadio.

De acordo com o reclamante, o problema existe a aproximadamente três meses e neste período, acidentes aumentaram, mesmo com os motoristas transitando com cuidado.

“O asfalto está escorregadio e ontem (quarta-feira, 13) desviei do buraco e quase bati de frente em um ônibus. O buraco está enorme e alguma providência precisa ser tomada”, finalizou.

