Bombeiros resgatam homem em plataforma de telefonia; após furtar, suspeito dormiu

Crédito: Maycon Maximino

Foi necessária toda a manhã de segunda-feira, mas membros do Corpo de Bombeiros, com o uso de uma auto-escada resgataram o homem que estava em uma plataforma de telefonia localizada na Avenida Grécia esquina com a rua Pedro José Neto, na região da UPA Vila Prado.

A princípio, um homem aparentava estar preso na plataforma a uma altura aproximada de 25 metros. Os Bombeiros chegaram ao local e conseguiram o resgate.

Em terra o suspeito, de 36 anos, consciente e lúcido, disse que fez o furto por volta das 3h e acabou dormindo no local. Detido pela Polícia Militar, foi encaminhado ao 2º DP para responder pelo crime.

CPFL ATENDEU A OCORRÊNCIA

A assessoria de imprensa da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) informou ao São Carlos Agora que uma equipe foi ao local e após uma análise, constatou que nenhuma rede energizada passava pelo local, não havendo a necessidade de intervenção.

