Bombeiros de São Carlos viajam para ajudar no resgate das vítimas do temporal no Guarujá

Três bombeiros de São Carlos partiram na manhã desta quinta-feira (5) para o Guarujá para auxiliar na busca de desaparecidos por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

Até essa quarta-feira (4), os dados da Defesa Civil estadual indicavam 20 mortos e 18 desaparecidos na região. Segundo a prefeitura, ao todo, sete morros foram atingidos, sendo dois com maior gravidade: o da Barreira do João Guarda e o da Bela Vista (Macaco Molhado).

A equipe formada pelo subtenente Rombotis, soldados Alex e Lucas André saiu do quartel às 10h levando equipamentos e muita vontade de ajudar os colegas no litoral. Eles devem iniciar os trabalhos por volta das 17h. O plano de comando prevê descanso a cada meia hora.

Na próxima semana os bombeiros retornam e outros seguem para o litoral, até que o trabalho seja finalizado. Bombeiros de outras localidades também foram escalados para atuar no Guarujá.

De acordo com a prefeitura, as chuvas no Guarujá atingiram o acumulado de 405 milímetros (mm) nas últimas 72 horas, sendo 282 mm só nas primeiras 12 horas, número superior ao previsto para todo o mês de março. Para a Defesa Civil estadual, esse volume de chuva é extremamente alto, considerando-se as medidas históricas no estado.

A Defesa Civil Nacional determinou Estado de Calamidade Pública no município.

