Bazar das Voluntárias da Santa Casa arrecada R$ 12 mil

Segundo a coordenadora do grupo de voluntárias, Mariângela Pucci, o balanço foi muito significativo - Crédito: Divulgação

O bazar realizado pelas voluntárias da Santa Casa entre os dias 27 e 30 de novembro, arrecadou R$ 12 mil, e foi considerado um sucesso.

Segundo a coordenadora do grupo de voluntárias, Mariângela Pucci, o balanço foi muito significativo para as pessoas que dedicaram seu tempo no ano de 2023, à essa tão nobre causa. “Fizemos tudo com muito carinho e dedicação. E agora uma parte dessa arrecadação será destinada às primeiras necessidades do setor de Hotelaria do hospital, como rodo, saco para carrinho, luvas e capas para colchões. E o restante do valor arrecadado serão destinados a outros setores que necessitam”, destacou.

No bazar foram colocados à venda cerca de 500 produtos, com preços que variaram de 10 reais até 150 reais. Todas as peças foram confeccionadas pelas voluntárias. “Ficamos muito contentes com a iniciativa das voluntárias, todo o ano elas preparam esse bazar com muito capricho. Essa arrecadação com certeza vai fazer a diferença. Agradecemos a participação de todos os envolvidos”, disse o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também