Bazar das Voluntárias da Santa Casa: 24ª edição destaca peças natalinas

A tradicional 24ª edição do Bazar das Voluntárias da Santa Casa de São Carlos acontece de 3 a 6 de dezembro, trazendo uma ampla seleção de peças feitas à mão pelas voluntárias. Entre os destaques estão toalhas de lavabo, rosto e banho, toalhas grandes para mesa, bate-mãos, porta-prendedores, jogos americanos bordados e outras opções com temas natalinos, perfeitas para decorar e presentear.

Cada peça possui um toque especial e exclusivo, com bordados e adereços que traduzem o carinho das voluntárias. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 150, e todo o valor arrecadado será destinado integralmente à Santa Casa de São Carlos, que atende mais de 400 mil pessoas de São Carlos e outras cinco cidades da região: Descalvado, Dourado, Porto Ferreira, Ibaté e Ribeirão Bonito.

Segundo Mariângela Pucci Toledo, coordenadora do grupo de voluntárias, o bazar já se tornou uma tradição na cidade. “Contaremos com peças pequenas a partir de 10 reais, oferecendo opções para todos os bolsos. Todas as peças são feitas com muito carinho e dedicação, e muitas pessoas retornam todos os anos para prestigiar nosso trabalho. Neste ano, teremos diversas opções com temas natalinos e itens que atendem a diferentes necessidades de uma casa.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destaca a relevância do evento e agradece às voluntárias. “O Bazar das Voluntárias é um exemplo inspirador de solidariedade e dedicação. Cada peça confeccionada representa não apenas o talento e o carinho dessas mulheres, mas também um importante apoio à nossa instituição, que utiliza essa renda para continuar oferecendo serviços de qualidade à população.”

Serviço

Data: 3 a 6 de dezembro

Local: Casa das Voluntárias - Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 793

Horário: das 9h às 17h

