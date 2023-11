Base Operacional da Polícia Rodoviária em São Carlos não será fechada

SIGA O SCA NO

Base da Polícia Rodoviária em São Carlos não será desativada, segundo Secretaria de Segurança - Crédito: Divulgação

Em resposta ao ofício do deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) ao Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, o órgão esclareceu que a unidade de policiamento situada na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos não será desativada. Segundo o órgão, passará por uma reestruturação e será adaptada para funcionar no formato híbrido, mantendo a fiscalização naquela rodovia.

De acordo com a SSP, a decisão de reestruturar a base tem como objetivo otimizar o trabalho policial e garantir uma atuação mais eficiente, além de aumentar o efetivo com policiais militares aprovados nos concursos públicos para garantir a continuidade do serviço de segurança.

Sobre as preocupações levantadas pelo deputado Motta em relação ao possível fechamento da Base, a SSP tranquiliza a população reafirmando seu compromisso com a segurança e bem-estar dos usuários da rodovia.

"A notícia traz alívio e demonstra o comprometimento da pasta em garantir a segurança de todos os cidadãos que transitam pela rodovia ", concluiu Motta.

