Na Quarta-feira de Cinzas (26/02) o início do expediente das agências bancárias será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento, segundo informações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As lojas do comércio funcionarão das 12h às 18h.

