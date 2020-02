Banco de sangue precisa de doador tipo O negativo e B negativo

O A negativo é o mais crítico: no estoque sobraram apenas 4 bolsas - Crédito: Alessandra Kuba

Com a chegada do Carnaval, o número de doações de sangue diminui 30%. Isso porque, além de muita gente viajar nessa época do ano, um dos requisitos para doar é ficar 24 horas sem ingerir bebida alcóolica.

Os tipos sanguíneos em situação mais crítica são o O e o B negativo, que tiveram queda de 40% e, principalmente, o A negativo, que diminuiu 60%. “A gente tem apenas 4 bolsas de A negativo no estoque, suficientes somente para mais um paciente. E não existe nenhum tipo de substituto para o sangue. Por isso, a gente conta muito com a solidariedade dos voluntários”, explica a coordenadora do Banco de Sangue, Ariane Iazorli.

Para reforçar o estoque para o Carnaval, o Banco de Sangue vai abrir normalmente no próximo sábado, 21 de fevereiro.

Para ser doador, é preciso ter entre 18 e 69 anos, ter mais de 50 Kg e estar em boas condições de saúde. O voluntário também não pode fumar uma hora antes da doação e nem ingerir bebida alcoólica 24 horas antes. E é preciso apresentar um documento oficial com foto.

Quem vier para fazer a doação, pode estacionar de graça no estacionamento PARAKI, que fica em frente à Santa Casa (Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 672).

A dona de casa Rosana Vieira Flores é doadora de sangue há quase 10 anos. “Eu comecei porque a minha cunhada precisou de sangue por conta de uma trombose. Então, a gente foi convidado a doar. Eu vim e não parei mais. Não tem recompensa melhor você saber que está ajudando alguém. A gente ajuda e recebe tudo em dobro”.

SERVIÇO

BANCO DE SANGUE DA SANTA CASA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda-feira a sexta-feira – 8h às 12h; sábados – 8h às 11h (inclusive no dia 21 de fevereiro); dias 23 e 24 de fevereiro – o Banco de Sangue vai ficar fechado

