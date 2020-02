Banco de Leite da Santa Casa precisa de novas doadoras

Frasco de leite doado por voluntária do Banco de Leite - Crédito: Alessandra Kuba

O Banco de Leite da Maternidade da Santa Casa conta hoje com 35 doadoras, quando seriam necessárias pelo menos 90 voluntárias. Resultado: o estoque está bem abaixo do que deveria. São necessários pelo menos 120 litros de leite materno por mês, mas hoje o Banco de Leite tem apenas 10 litros, suficientes para 1 semana. Segundo o coordenador da Banco de Leite, o pediatra André Giusti, “a queda se deve às festas de fim de ano, às férias escolares, período de recesso que fez com que muitas voluntárias deixassem de doar”.

O leite doado serve para alimentar 20 bebês, dentre eles, prematuros internados na UTI neonatal com peso muito baixo (em torno de um quilo); recém-nascidos que estão na UCIN (unidade semi-intensiva), que também não conseguem ainda mamar na própria mãe; e crianças com necessidades especiais que precisam de leite materno para se recuperar.

“O leite materno, além de ser mais fácil de digerir e ter mais calorias (e por isso, fornece mais energia para os recém-nascidos), também possui muitos anticorpos, melhorando a defesa da criança. Portanto, a mãe que se torna uma voluntária, doa um líquido tão importante quanto o sangue. Ela está salvando vidas”, explica o coordenador do Banco de Leite, André Giusti.

Para ser doadora, basta procurar o Banco de Leite, que fica dentro da Maternidade da Santa Casa. A candidata à doação passa por exames e faz um cadastro. Ela recebe frascos e outros materiais para fazer a doação. Então, uma vez por semana, a equipe do Banco passa para buscar o leite. O atendimento é feito todos os dias, incluindo feriados, das 7h às 18h30. O telefone para contato é o (16) 3509-1175.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também