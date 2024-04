SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Carlos, através de nota emitida pela assessoria de imprensa municipal, informa que nesta terça-feira, 23, das 8h40 às 11h, (tempo estimado) a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no Jardim Botafogo, estará com trânsito parcialmente interditado na altura do número 51.

A interdição é necessária para conserto de um vazamento de água naquela região.

