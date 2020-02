Avenida é interditada e córregos estão no limite

Crédito: Márcio David/São Carlos Agora

Menos de uma hora de chuva intensa e já tem pontos interditados e em alerta, em São Carlos, neste final de tarde de sábado (01).

Na avenida Francisco Pereira Lopes, na região do antigo restaurante Casa Branca, o nível do córrego subiu e a via precisou ser interditada. Já na rotatória do Cristo, próximo ao shopping Iguatemi, o nível da água também subiu, e apesar de ainda não estar interditada, o estado é de alerta, pois se continuar chovendo forte em pouco tempo o córrego pode transbordar.

Os motoristas devem ter cuidado e evitar as áreas de risco.

