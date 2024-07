Avenida Bruno Ruggiero Filho ganha reforço no pavimento dos corredores de ônibus

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, liberou na manhã desta quinta-feira, 18, o trânsito de veículos na avenida Bruno Ruggiero Filho no trecho próximo na rotatória do shopping. A via ficou interditada por 27 dias para a troca do pavimento dos corredores de ônibus que devido a declividade exigiu um pavimento mais rígido. O Volume Diário Médio (VDM) da via ultrapassa 15 mil veículos.

Além da avenida Bruno Ruggiero Filho, a Prefeitura também está trabalhando na recuperação dos corredores de ônibus na área central da cidade para adequar o pavimento ao tráfego pesado dos ônibus que fazem o transporte coletivo da cidade, um investimento total de R$ 12.625.962,23.

Neste momento a Secretaria Municipal de Obras Públicas está trabalhando na rua Dona Alexandrina, trechos entre as ruas XV de Novembro e 7 de Setembro; entre as ruas Conde do Pinhal e Jesuíno de Arruda. Nestes trechos serão 2.579 metros de corredores de ônibus reforçados.

No próximo dia 22 de julho os trabalhos começam na avenida São Carlos, trecho entre as ruas Bento Carlos e Geminiano Costa. Na sequência será reforçado o trecho entre a rua Eugênio de Andrade Egas até a rua Cesar Ricome que apresenta pavimento deteriorado e recebe, além dos ônibus do transporte coletivo, os de transporte municipal e interestadual que acessam o Terminal Rodoviário da cidade, além do trecho da rua Bento Carlos entre a rua Episcopal e avenida São Carlos.

Leia Também