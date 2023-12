Av. Comendador Alfredo Maffei é interditada parcialmente

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) informam, através de nota emitida pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, que foi necessária a realização de uma obra emergencial, na manhã desta segunda-feira, 18, na Avenida Comendador Alfredo Maffei, próximo ao “Bar e Restaurante do Patrão” (antigo Vixe Maria), para contenção de um vazamento.

Por conta do serviço, a via encontra-se interditada na região mencionada apenas no sentido shopping/centro, devendo os veículos desviarem pela Rua Visconde de Inhaúma e, consequentemente, pela Rua Major José Inácio.

O trecho da Av. Comendador Alfredo Maffei será liberado assim que os reparos forem concluídos. O trânsito segue normalmente no sentido centro/shopping.

