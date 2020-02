Autores de fakenews ou calúnias sobre cavalgada irão responder criminalmente

Crédito: Divulgação

Prevista para domingo, 9 de fevereiro, a quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer que é realizada pela Comissão Paixão Sertaneja organiza também questões judiciais contra possíveis fakenews ou difamações.

“Na última edição utilizaram imagem do Google na qual um cavalo apresentava estafa e a vincularam ao evento com a intenção de denegrir a ação solidária. O caso encontra-se na justiça e havendo repetição entraremos novamente com ações, assim como difamações sobre o evento deverão ser resolvidas no Ministério Público e Fóruns Cíveis e Criminais”, afirmou Augusto Fauvel de Moraes, advogado e proprietário do escritório Fauvel e Moraes, que presta consultoria à Comissão Paixão Sertaneja.

