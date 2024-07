Aulas na rede municipal retornam nesta terça-feira

Alunos rede municipal - Crédito: Divulgação

Depois de realizar o planejamento com as equipes profissionais, a Secretaria Municipal de Educação (SME), retoma nesta terça-feira (23/07) as aulas na Rede Municipal de Ensino para cerca de 17 mil alunos.

Em São Carlos a Rede Municipal de Ensino é composta por 62 unidades escolares, sendo 51 Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) e uma Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA).



Para atender todos os estudantes, a Prefeitura dispõe de aproximadamente 2,1 mil profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras. Além disso, em 2024, também foram contratados mais 250 professores.



A secretária municipal de Educação, Paula Knoff, ressalta que neste ano a pasta já adquiriu notebooks individuais para os novos professores, TVs de LED 50 polegadas para diversas escolas e tablets para os alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, além de ter entregue o material escolar e uniformes.



Outra conquista importante é que as unidades escolares vão receber equipamentos para reconhecimento facial, uma ação que visa manter a gestão escolar constantemente atualizada. A SME iniciou a instalação dos equipamentos pelas escolas CEMEI Dario Rodrigues, EMEB Prof. Afonso Fiocca Vitali (CAIC) e a EMEB Arthur Natalino Deriggi. No total serão investidos R$ 2,04 milhões com recursos próprios do município.



O equipamento permite o controle de frequência dos alunos e de maneira integrada acompanhar outras ações administrativas da escola. O projeto visa modernizar diversos aspectos da administração escolar, trazendo mais eficiência, segurança e conforto para alunos, pais, professores e gestores.

Uma das principais inovações é a frequência digital escolar facial. Com essa tecnologia, os alunos não precisam mais responder à chamada feita pelos professores. Assim que chegam à escola, a presença é registrada por meio de um leitor de reconhecimento facial, economizando tempo e reduzindo o consumo de papel. Em casos de ausência, os pais ou responsáveis são notificados por SMS, push e e-mail, o que aumenta a segurança e tranquilidade das famílias.



Além disso, a solução permite ao gestor público melhorar o planejamento e realizar intervenções imediatas em escolas com baixos índices de frequência. O sistema também integra informações de assiduidade com o Conselho Tutelar.

Os dados sobre frequência dos alunos são compartilhados, permitindo ao Conselho Tutelar visualizar as informações e receber notificações de ausências injustificadas. Isso facilita intervenções rápidas e eficazes para combater a evasão escolar.

O projeto inclui outras importantes funcionalidades como matrículas online, facilita o processo de novas matrículas, pré-matrículas e gerenciamento de filas de espera, gestão de secretaria da unidade escolar; abrange serviços como rematrícula, transferência, geração de turmas, lançamento de notas e frequências.



O Aplicativo Mobile é compatível com iOS e Android, permite a comunicação entre alunos, responsáveis, funcionários e professores via push, SMS e e-mail. Tem também benefícios para a gestão pedagógica, gerência das informações pedagógicas da Educação Básica, de Jovens e Adultos, de Profissional e Tecnológica; infraestrutura das unidades escolares, cadastro e consulta de informações sobre a infraestrutura das escolas.

“A implantação desses recursos nas escolas municipais de São Carlos promete transformar a administração escolar, trazendo mais segurança, cuidado com os alunos, otimizando as buscas ativas de ausências injustificadas e outros benefícios significativos para toda a comunidade educativa”, avalia Paula Knoff, secretária de Educação.



De acordo com a secretária a instalação dos equipamentos representa um avanço inovador na educação municipal. “Neste momento estão sendo instalados os equipamentos e com o retorno das aulas será agendado o registro fotográfico e cadastro dos alunos no sistema de reconhecimento fácil”, finalizou Knoff.



Importante salientar que os dados armazenados ficarão em posse da administração de cada escola, ou seja, ninguém terá acesso aos dados gerados, somente os funcionários que já manipulam os dados do alunado hoje, obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Todas as escolas municipais de São Carlos também contam com câmeras, sensores de monitoramento internos e externos, novos alarmes e sensores de fumaça. Cada unidade, dependendo do tamanho, recebeu de 8 a 10 sensores externos. A partir do disparo do equipamento, as imagens são enviadas em tempo real para a Central de Monitoramento da Guarda Municipal que envia a viatura na hora para o local.



Desenvolvido pelo Departamento de Operações, Inteligência e Tecnologia da Secretaria Municipal de Segurança Pública em parceria com a Agência de Inovações da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Rede Municipal de Ensino também conta com o “SOS Escolar”, aplicativo de acionamento emergencial, desenvolvido para utilização de diretores, professores e servidores das escolas em caso de ocorrências graves nas unidades, com acionamento imediato da Guarda Municipal.

