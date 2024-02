Aulas mal começaram e pais reclamam da falta de professores em CEMEIs de São Carlos

Escola municipal - Crédito: divulgação

As aulas na rede municipal de ensino, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação (SME) começaram no dia 6 de fevereiro. Porém, desde o primeiro dia do ano letivo, também começaram os problemas. A denúncia partiu dos pais que garantem: faltam professores nas escolas de São Carlos. Em um dos casos, preocupados, os pais elaboraram até um abaixo-assinado. Eles afirmam ainda que em novembro de 2023 ocorreu atribuição de aulas e a SME tem ciência deste problema.

Somente nesta terça-feira, 20, pais e mães de aluno citaram problemas em três instituições de ensino: no Cemei José de Campos, no Antenor Garcia; na Emeb Carmine Botta, no Jardim Beatriz e no Cemei Maria Alice Vaz de Macedo, no Cidade Aracy.

As reclamações são parecidas. No Cemei José de Campos, dizem os reclamantes que não há professor na fase 4. “Os pais precisam que a criança frequente a escola, mas além da direção da escola ser super mal educada, não faz questão de acolher a criança. Eles pegam e mandam colocar dentro da sala. Liga a TV e não e fala se a criança chora. A mãe tem que se virar porque não tem professor pra pegar a criança”, denunciaram.

No Carmine Botta, ocorre o mesmo problema. “Mais uma vez venho demonstrar minha indignação com a Escola Municipal Carmine Botta/ Prefeitura Municipal de São Carlos. Desde o dia 7, minha filha e o restante de seus coleguinhas estão em salas divididas e cada dia com um professor, pois a professora que iniciaria com a turma do "Terceiro Ano A" foi transferida para outra escola e até o momento a turminha está sem professor (a) e em salas divididas, pois a Prefeitura Municipal de São Carlos alega que para a Escola Municipal não possui professor (a) substituto (a), como nas Escolas Estaduais. E a minha preocupação é, como ficarão essas crianças em turmas divididas e com cada dia um professor?”, afirmou uma preocupada mãe.

No Cemei, Maria Alice Vaz de Macedo, o “repeteco”. A creche estaria sem professores, bem como no período integral.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda um retorno. Assim que tivermos um posicionamento, essa publicação será atualizada.

