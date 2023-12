Ativista de São Carlos participará do 1º Encontro Nacional dos Conselhos LGBTQIAPN

Gustavo Enrique Costa, Pedagogo Ativista LGBTQIAPN+, Embaixador LGBTQIAPN+ do Programa TODx 2022 e atual Presidente do Conselho Municipal da Diversidade Sexual de São Carlos participará do I Encontro Nacional dos Conselhos LGBTQIAPN

Segundo Gustavo, o objetivo desse encontro será unir forças com os demais conselhos municipais, estaduais e com o Conselho Nacional.

"É fundamental lembrar que será o primeiro encontro a nível federal, isso demonstra que estamos dando passos sólidos, principalmente para as novas lideranças. O Encontro contará com a Coordenação do Conselho Nacional LGBTQIAPN+ e Secretaria Nacional de Políticas LGBTQIAPN+ que estão dentro do Ministério de Direitos Humanos do atual governo.

O Encontro possibilitará traçar o real panamora da situação do nosso Conselho. Hoje, infelizmente, inúmeros conselhos estão desativados e/ou enfraquecidos, desmobilizados, por conta de uma política do ódio e da morte que enfrentamos na gestão passada. Sabemos que estamos com um presidente que dialoga com as nossas pautas, mas, as pautas conservadoras de exclusão ainda é muito presente, a cada momento é construído projetos de lei que nos excluem. Vejamos por exemplo, o projeto que nos impede de amar o outro. Nos impede de ser feliz! A Comunidade é atacada em todas as esferas! Nós só queremos existir com todos os direitos" disse. O encontro será nos dias 07 a 10 de dezembro em Brasília.

