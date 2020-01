Atividades físicas no Kartódromo proporcionam qualidade de vida para alunos

Crédito: Divulgação

O Centro Esportivo Multi Esporte em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal Especial de Infância e juventude, começou o ano com muita agitação e treinamentos HIIT no final de semana no Parque do Kartódromo, no qual todos os alunos do projeto social conseguiram chegar ao mesmo objetivo, que é buscar o limite de cada aluno.

"Com o Treinamento HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade), conseguimos com que os alunos busquem o limite do seu corpo. É um treino voltado para a perca de peso, ganho de resistência, agilidade, ganho de massa magra e definição. Os alunos gostam muito deste treino e temos resultados surpreendentes com especificamente com cada um deles", afirmou o professor Robinson Prado (Robinho).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também