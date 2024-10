Furto de cabos deixa semáforo inoperante na região do cemitério

SIGA O SCA NO

23 Out 2024 - 07h31

23 Out 2024 - 07h31 Por Redação Sâo Carlos Agora

Cruzamento foi sinalizado - Crédito: Maycon Maximino

O furto de cabos deixou um semáforo inoperante na manhã desta quarta-feira (23), no cruzamento das avenidas Salgado Filho e São Carlos, na região do cemitério Nossa Senhora do Carmo. O motorista deve ter atenção ao transitar pelo local.

O departamento de trânsito sinalizou o local até que os reparos sejam realizados. Para quem transita pela Salgado Filho em direção da avenida São Carlos é obrigado a virar à direita sentido rodovia para fazer a rotatória do Samu e retornar. Já quem vai pela avenida São Carlos, o trânsito está liberado em ambos os sentidos.

