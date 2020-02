Associação São-carlense de Ciclismo realiza bazar beneficente

Crédito: Divulgação

Será realizado neste sábado, 8, das 15h às 18h, na pista de BMX do Jardim Botafogo (em frente a E.E. Gabriel Felix do Amaral), um bazar beneficente que será promovido pela Associação São-carlense de Ciclismo.

Durante o evento solidário haverá venda de roupas, calçados, bolsas, acessórios, entre outros, a preços acessíveis e a renda arrecadada será destinada para os projetos sociais que a Associação realiza ao longo do ano.

O PROJETO

A Associação São-carlense de Ciclismo (ASC) existe desde 2005 e mantém o projeto social “Projeto Pedal Consciente” em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos e a UFSCar.

O programa oferece a alunos de 11 a 15 anos da rede pública de ensino de São Carlos, a oportunidade de vivenciar o ciclismo relacionado ao meio ambiente, saúde, esporte, mobilidade urbana e mecânica.

O projeto foi criado em 2011 e atualmente funciona de duas formas:

Projeto Pedal Consciente BMX/Botafogo. As aulas acontecem na Pista de Bicicross no Botafogo, em frente à escola “Gabriel Felix do Amaral”

Dias e horários

Terças-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30; sábados: das 15h às 18h.

Projeto Pedal Consciente MTB/UFSCar

As aulas acontecem na UFSCar, onde há uma sala da ASC às terças-feiras e quintas-feiras das 14h30 às 16h30.

Em ambos projetos não é necessário ter bicicleta e/ou acessórios como capacetes. A associação empresta para os alunos.

SERVIÇO

BAZAR DA ASSOCIACAO

Dia: Sábado, 8

Horário: 15h às 18h

Local: PISTA DE BICIROSS do Botafogo

Haverá treino aberto para os interessados, para toda a família: crianças e adultos. Terá distribuição de pipoca e picolé.

Maiores informações pelo WhatsApp: 16 99642-4934

