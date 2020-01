Assinada ordem de serviço para início da ampliação do Cemei João Baptista Paino

O prefeito Airton Garcia, juntamente com os secretários de Educação, Nino Mengatti e de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, assinou na tarde desta segunda-feira (27/01), a ordem de serviço para que a empresa vencedora do processo licitatório inicie as obras de ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) João Baptista Paíno, localizada no Azulville.

A empresa vencedora da licitação, Tomada de Preços N.° 14/2019, Processo Administrativo N.º 22277/2019, do tipo menor preço, vai executar as obras por R$ 343.039,38. O valor estimado era de R$ 428.794,71.

A escola vai ganhar duas novas salas de aulas, novos sanitários e refeitório, pátio coberto, fraldário e solário. Com as novas salas será possível abrir mais turmas, aumentando em 30% o número de vagas oferecidas. A capacidade da escola é de 208 alunos de 3 a 5 anos, com a ampliação poderá atender até 270 crianças nos dois períodos.

“É dessa maneira que conseguimos aumentar o número de vagas na rede municipal de ensino, ou seja, com ampliação das escolas já existentes e construção de novas unidades. Até maio vamos entregar as obras de reforma de pelo menos mais três escolas. Agora em fevereiro vamos inaugurar a EMEB Ulysses Ferreira Picollo, no Eduardo Abdelnur e, em março a Alcir Afonso Leopoldino, no Jardim Araucária, totalizando 810 novas vagas”, ressaltou Nino Mengatti, secretário de Educação.

Para o prefeito a palavra de ordem é investimento. “Essa é palavra de ordem para melhorar a educação. Hoje em São Carlos investimos quase 30% do orçamento na área da educação, percentual maior do que a lei estabelece, que é de 25%, sem contabilizar gastos com a merenda e uniformes. Todas essas reformas e ampliações realizamos com recursos municipais. O importante é oferecermos novas vagas”, disse Airton Garcia.

Em maio as obras de reforma e ampliação de outras escolas municipais serão entregues. No CEMEI Carmelita Rocha Ramalho a Prefeitura está finalizando a reforma da piscina e a quadra ganhou cobertura, um investimento de R$ 364 mil. No CEMEI Cônego Manuel Tobias estão sendo construídos novos vestiários e piscina também passa por reforma, investimento é de R$ 183 mil. Já a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Antônio Stella Moruzzi está recebendo nova pintura e reforma geral em toda a estrutura da unidade, um investimento de R$ 272 mil.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, a diretora Pedagógica da SME, Cilmara Seneme Ruy, o diretor Administrativo e Financeiro da SME, Celso Batista dos Santos e a diretora do CEMEI João Baptista Paino, Rafaela Vareda Goffredo, também participaram da agenda no Paço Municipal.

