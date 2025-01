Árvore cai sobre muro do cemitério Nossa Senhora do Carmo

Compartilhar no facebook

Árvore caiu sobre o muro do cemitério - Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (13), parte de uma árvore caiu sobre o muro do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, causando transtornos na via pública.

A equipe da Guarda Municipal deslocou-se imediatamente ao local, onde constatou a situação e realizou a sinalização da área para garantir a segurança dos pedestres e motoristas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e foi ao local para realizar o corte e a remoção dos galhos que obstruíam a passagem.

Após a intervenção, a via foi liberada, e a situação normalizada. Não houve registro de feridos.

