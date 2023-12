Árvore cai e bloqueia o trânsito na Coronel Leopoldo Prado

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

As fortes chuvas, com ventos, que caíram em São Carlos nesta noite de domingo (10), provocaram a queda de uma árvore na Rua Coronel Leopoldo Prado, próximo ao cruzamento com a Major João Manoel de Campos Penteado.

A árvore não atingiu nenhuma pessoa ou veículo, mas ficou no meio da via, bloqueando o trânsito e o Corpo de Bombeiros foi acionado para removê-la do local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também