Após ser atropelada, vovó heroína protege netinha que sai ilesa; motorista foge

Grudada com a netinha: mesmo sentada, encostada em uma parede e durante atendimento, vovó heróina não largou a pequena - Crédito: Maycon Maximino

Uma avó de 62 anos teve um gesto heroico no início da tarde desta sexta-feira, 6. Estava com a netinha de um aninho no colo quando foi atropelada por um motorista que fugiu do local e não prestou socorro. Mesmo assim, ao ser atingida e cair e com possível fratura em uma das pernas, protegeu a inocente criança que nada sofreu.

O nobre gesto foi presenciado por inúmeros populares que não conseguiram ver a marca do veículo que era da cor prata. Porém notaram que o motorista estava vestido com uniforme de uma grande empresa de São Carlos e os detalhes foram passados aos policiais militares que estão a caça do causador do atropelamento.

O São Carlos Agora apurou que a mulher de 62 anos atravessava pela faixa de pedestre com a netinha no colo no cruzamento das ruas 9 de Julho com a Conde do Pinhal, no centro quando foi atingida pelo carro.

A queda foi inevitável e com uma habilidade de outro mundo, permaneceu com a criança no alto, evitando que ela caísse no asfalto e se machucasse.

Com escoriações pelo corpo e uma possível fratura em uma das pernas, foi socorrida inicialmente pelo socorrista da molotância e posteriormente pelo Samu à Santa Casa onde passou por atendimento médico.

