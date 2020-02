Após separação, homem leva materiais recicláveis e família passa por necessidades no Planalto Verde

Crédito: Arquivo Pessoal

A catadora de reciclável Fabiana de Souza, de 38 anos, entrou em contato com o portal de notícias São Carlos Agora solicitando ajuda para ela e os filhos. Ela precisa de alimentos e fraldas para as crianças.

Fabiana contou que recentemente separou do marido e ele levou todo o material reciclável que ela havia coletado, com isso passou a enfrentar dificuldades financeiras. Ela possuí uma medida protetiva contra o ex.

A mulher possui dois filhos: Tainara de 11 anos e Isaias de 1 ano e quatro meses. Hoje a família vive apenas com a renda do Bolsa Família de R$ 269,00.

Fabiana não possuí telefone, porém quem quiser ajudar pode ir diretamente em sua residência, na rua Armando Wenzel, 392, conhecida como rua 4, no Planalto Verde. Quem quiser também pode entrar em contato com a vizinha através do telefone (16) 98111-2518.

