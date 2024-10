Após fechamento, pais da creche Anita Costa enfrentam dificuldades para conseguir vagas

Creche Anita Costa - Crédito: SCA

Após a creche filantrópica Anita Costa encerrar as atividades devido a problemas na prestação de contas, pais de alunos agora correm contra o tempo para matricular filhos em escolas da rede pública. Entretanto, algumas mães já relatam que estão enfrentando dificuldades para encontrar vagas. A creche, que informou no dia 16 de outubro o encerramento das atividades, atendia 162 crianças, de 0 a 3 anos.

Juliene de Jesus Marciano Souza, moradora do Cidade Aracy, é uma das mães que está enfrentando dificuldade para encontrar vagas. Ela tinha um filho pequeno matriculado na creche há um ano. Com a nova realidade, a mãe tem que pagar uma pessoa para cuidar do filho.

“Após o fechamento, tivemos que procurar alguém para olhar meu filho meio período até minha mãe chegar do trabalho para ficar com ele. É um gasto adicional que eu não poderia estar gastando agora. Estou procurando uma vaga neste momento. Já o cadastrei na Secretaria Municipal da Educação. Agora é esperar que eu consiga uma vaga novamente, porque está difícil”, lamentou.

Moradora do Jardim Novo Horizonte, Cristiane Aparecida Dias, tem um filho de 1 ano e 8 meses matriculado na creche Anita Costa desde os 4 meses. Ela explicou que trabalha de madrugada e, com o fechamento da creche, não consegue mais descansar.

“Foi um choque receber esta notícia, porque trabalho das 20h30 às 6h30 da manhã, de segunda a sexta, com saída no sábado às 6h30. Meu esposo trabalha das 7h às 17h de segunda a sexta-feira. Não estou mais conseguindo descansar, pois com o meu filho em casa ele não dorme de dia, quer brincar e tem os horários certos para ele se alimentar. Está sendo difícil porque eu não tenho rede de apoio”, afirmou. “E nenhuma escola está disponibilizando vagas para alunos que estão sem escola”, emendou.

Outra mãe que teve a rotina alterada foi Mônica Carvalho de Souza Graciano, moradora do jardim Ipanema. Ela tem uma bebê que irá completar 2 anos que estava matriculada desde o 5º mês na Creche Anita Costa. Como trabalha no comércio, a mãe disse que conseguia pegar a filha até 18h10, sendo que é muito raro isso acontecer na rede pública, visto que as creches não aceitam as crianças ficarem até esse horário.

Após a creche Anita Costa ter fechado, Mônica relatou que tem procurado deixar a bebê com familiares, mas nem sempre consegue alguém. A mãe já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação, mas até o momento está sem resposta.

“Entrei em contato com a Secretaria Municipal de Educação e fui informada de que não tem previsão de quando irei conseguir uma vaga. Trabalho no comércio e meu esposo no shopping e está bem complicado, pois não sabemos nem se no ano que vem a minha filha conseguirá vaga”, afirmou Mônica.

PREFEITURA CONSEGUE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou através da assessoria de imprensa que obteve autorização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) para equacionar as demandas que surgiram após sentença do próprio TC impedindo que o Clube das Mães – Creche Anita Costa, receba qualquer repasse do Poder Executivo até que faça o ressarcimento ao erário público das glosas que foram apuradas pelo Tribunal em 2023 e o comunicado de encerramento das atividades apresentado pela atual direção da entidade de forma unilateral.

A SME apresentou o caso ao auditor responsável pela sentença do Tribunal de Contas, foram expostos todos os pontos que preocupam a Prefeitura, como o desatendimento das crianças ali matriculadas e o não pagamento dos salários dos funcionários da entidade.

O TC deferiu o pedido da Prefeitura de São Carlos e autorizou, portanto, o pagamento dos funcionários da creche referente aos serviços prestados no mês de setembro e proporcional de outubro.

“O nosso posicionamento inicial, que inclusive já tinha sido bem recebido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), foi aceito pelo Tribunal de Contas e ainda esta semana será providenciado esse pagamento individual de cada funcionário da creche, em articulação com o MPT, com a presença de representante do Sindicato e da entidade”, anunciou a secretária municipal de Educação, Paula Knoff.

Sobre o atendimento das 162 crianças de 0 a 3 anos da creche, a SME informa que fez contato com outra entidade conveniada, para aditamento do Plano de Trabalho vigente, de modo a absorver essas crianças até o final do ano letivo que se encerra em 17 de dezembro.

“Esse documento já está sob nossa análise e deverá ser encaminhado para apreciação do Plenário da Câmara. Paralelo a isso, a Secretaria Municipal de Governo está em contato com a Procuradoria do Estado de São Paulo para resolver também o assunto no que tange ao imóvel da Creche Anita Costa, já que pertence ao Estado e está cedido (posse precária) àquela entidade. A nossa expectativa é que em poucos dias as atividades no local voltem a funcionar”, relatou a secretária Paula Knoff.

Leia Também