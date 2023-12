Após denúncias de consumidores, Procon multa posto de combustível na região do Damha

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação/Procon

Um posto de combustíveis localizado na Avenida Miguel Damha, 2001, foi autuado pelo Procon São Carlos, na manhã da última quinta-feira (14), por irregularidades relacionadas ao preço dos combustíveis.

Segundo o diretor do Procon, o preço anunciado era diferente para pagamentos em dinheiro, cartão ou PIX. “Começamos a receber inúmeras denúncias relacionadas a precificação dos combustíveis e desde então estávamos acompanhando os valores anunciados e os valores efetivamente cobrados nas bombas", afirmou Di Salvo.

Caso o fornecedor pratique diferenciação do preço do combustível para pagamento em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, PIX, os valores correspondentes a cada modalidade de pagamento deverão ser informados de forma clara, precisa e ostensiva em seus anúncios e placas, prevê o código de defesa do consumidor.

O Diretor do Procon ressalta a importância da formalização de denúncias pela população, pois esta operação nasceu a partir das inúmeras denúncias formalizadas junto ao órgão de defesa do consumidor. O telefone/WhatsApp do Procon é 16 3419-4510.

