Após cinco meses, mãe e bebê vão ao quartel agradecer bombeiros que fizeram o parto

Em setembro do ano passado bombeiros do 9º Grupamento de São Carlos auxiliaram no parto de um menino. O chamado partiu de um apartamento no condomínio Spazio Mont Azul.

Rapidamente a guarnição de resgate composta pelo sargento Poletti, cabo De Campos e soldado Borges se dirigiu para o local. Usando técnicas que adquiriram na escola de bombeiros, os militares realizaram o parto emergencial do pequeno Noah.

Passado cinco meses, no último sábado (15) a mamãe Bruna e o bebê estiveram no quartel do Corpo de Bombeiros em São Carlos para agradecer àqueles que ajudaram-lhe neste momento tão especial de suas vidas.

Bombeiros e a família no dia em que o parto foi realizado. (arquivo pessoal)

