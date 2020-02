Após 18 meses, rachaduras em ponte causam preocupação no Jd. Dona Francisca

Rachaduras em ponte e afundamento da calçada: problema atinge o asfalto no Dona Francisca - Crédito: Marcos Escrivani

Rachaduras em uma ponte sobre o Córrego Gregório é motivo de preocupação de moradores residentes no Jardim Dona Francisca e que utilizam a passagem diariamente.

A ponte está localizada na Rua Roberto Martinez (rua atrás da Aufi, ligação com a Avenida Comendador Alfredo Maffei) esquina com a Avenida Madre Mary Blanche.

Na manhã desta segunda-feira, 17, leitores do São Carlos Agora entraram em contato e não esconderam a insatisfação, pois o perigo, segundo eles, é iminente.

“Esta ponte foi consertada depois de muita luta após três anos, junto com igrejas, abaixo assinado, imprensa e Ministério Público. Pois é, menos de 18 meses após o conserto da ponte e das marginais, um ponto do lado direito cedeu, devido a força das águas pluviais e a calçada afundou. O buraco chegou à parte asfáltica e causa muita preocupação. Contatamos a Prefeitura e nada foi feito. Fica a expectativa de que, com a ajuda do SCA algo seja feito”, finalizaram os moradores.

