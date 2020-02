Aplicativo desenvolvido por alunos do ICMC contribui para integração dos novos estudantes

BixoQuest: game criado por alunos do ICMC busca facilitar a integração dos novos alunos - Crédito: Denise Casatti

Quem está chegando agora ao campus da USP, em São Carlos, pode se sentir um pouco perdido inicialmente, mesmo sabendo que já faz parte da maior universidade pública do país. Para que esses novos alunos sejam estimulados a percorrer os espaços do campus e a interagir com os veteranos, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) disponibiliza o jogo cooperativo BixoQuest gratuitamente na web a partir desta segunda-feira, 17 de fevereiro.

Desenvolvido por estudantes do ICMC, o jogo é uma das ações da Semana de Recepção aos Calouros, que acontece até 21 de fevereiro em toda a USP. O objetivo do BixoQuest é simples: levar os estudantes a concluírem um álbum virtual de figurinhas. A inovação está no tipo de desafio que leva à conquista dessas figurinhas: os alunos precisam realizar missões de check-in, em que são convidados a visitar presencialmente locais do campus; e missões de evento, que demandam presença nas diversas atrações da Semana de Recepção. Quando as missões são concluídas, os estudantes conquistam um pacote virtual de figurinhas. E a cada página virtual do álbum que é completada, a conquista se materializará em um pôster impresso exclusivo que o jogador poderá retirar posteriormente na Seção de Graduação: uma maneira de eternizar a primeira semana como um aluno USP.

“Tem lugares aqui no campus, como os planetas localizados ao lado do prédio do Observatório Astronômico Dietrich Schiel, que eu demorei bastante tempo para conhecer. Se quando eu entrei na USP tivesse o BixoQuest, com certeza teria passado por lá antes”, conta a estudante Carolina Arenas Okawa, que cursa Ciências de Computação no ICMC. Ela faz parte do grupo de inovação tecnológica USPCodeLab Sanca, que desenvolveu o BixoQuest em parceria com o grupo Fellowship of the Game (FoG).

Além de Carolina, mais nove alunos da área de computação do ICMC participaram, este ano, da força-tarefa para desenvolver o jogo: André Santana Fernandes, Gabriel Nascimento Salgueiro, Giuliano Lourençon, Henrique Tadashi Tarzia, Jean Rocha Guzman, Maurilio da Motta Meireles, Rafael Doering Soares, Renata Vinhaga dos Anjos e Victor Custodio Reis.

Muito além da diversão – Não é por acaso que os jogos eletrônicos são uma das atrações da Semana de Recepção aos Calouros do ICMC. As áreas de atuação do Instituto estão intimamente relacionadas a conhecimentos que são fundamentais para o desenvolvimento dos jogos digitais, como a computação, a matemática e a estatística.

Vale lembrar que, até pouco tempo atrás, os games eram considerados apenas uma ferramenta de entretenimento, mas, nos últimos anos, têm ganhado destaque as inúmeras possibilidades de aplicação na educação e na solução de problemas na área de saúde, ganhando espaço no mercado e na academia, onde se tornaram objeto de pesquisa.

“Nada melhor do que os jogos eletrônicos para motivar a participação dos calouros do ICMC na Semana de Recepção”, destaca a professora Sarita Bruschi, que preside a comissão responsável por organizar as atividades de boas-vindas aos calouros do Instituto. “Tanto o jogo quanto as demais atividades da Semana têm como objetivo levar os ingressantes a se ambientarem à vida acadêmica e ao campus, local que será como uma segunda casa nos próximos anos”, adiciona a professora.

Versão aprimorada – A ideia de criar um jogo especificamente para receber os calouros surgiu em 2018, durante as reuniões de uma comissão formada por professores, funcionários e alunos, responsável por organizar as atividades de recepção. A primeira versão do jogo foi lançada em 2019 e, depois de vários aprimoramentos, o BixoQuest ganhou uma nova versão este ano, com mais funcionalidades.

“Este ano, os estudantes poderão trocar figurinhas entre si e, para se autenticarem no jogo, vão poder usar o número USP e a senha única”, explica Rafael Doering Soares. Ele conta que a equipe está trabalhando desde dezembro para desenvolver as novas funcionalidades com a intenção de tornar o jogo mais cooperativo.

E você, está pronto para começar a jogar? Basta entrar em www.calouros.icmc.usp.br, fazer seu cadastro com o número USP e a senha única e iniciar as missões para ganhar suas primeiras figurinhas. Qualquer pessoa que tenha um número USP pode jogar, não é preciso ser um aluno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também