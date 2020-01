Ao tentar ajustar câmera se segurança, idoso cai e fratura cotovelo

Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 66 anos fraturou o cotovelo direito na tarde desta quinta-feira, 30, após sofrer uma queda de aproximadamente 4 metros de altura. O acidente aconteceu na rua Philomena Fauvel, no Jardim Beatriz.

A vítima tentava ajustar uma câmera de segurança. Estava em uma escada que escorregou na calçada e ocorreu a queda. Com fratura no cotovelo direito e escoriações pelo corpo, foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu à Santa Casa para atendimento médico.

