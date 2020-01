Animais com mal aspecto não participarão da Cavalgada Solidária

Crédito: Divulgação

O Departamento de Controle e Defesa Animal da Prefeitura Municipal de São Carlos é parceiro da Comissão Paixão Sertaneja na organização da 5ª Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer e neste ano terá seu efetivo atuando na fiscalização dos animais em relação ao aspecto de saúde, como também no trajeto, conduta dos cavaleiros e amazonas e setores de hidratação, embarque e desembarque.

“O que faz a Cavalgada Solidária ter respeito na região também é o cuidado com os animais. Pedimos para aqueles que possuam animais sem condições de lazer, saúde e bons aspectos para participar, que não venham, pois, estarão correndo risco de terem seus animais apreendidos. O evento é beneficente e zelamos pela boa organização e respeito, principalmente com os animais”, afirmou Fernando Magnani, diretor do departamento.

A saída da cavalgada será realizada pontualmente às 11h do terreno ao lado do Ceme na Avenida Getúlio Vargas, no próximo dia 9 de fevereiro e chegada no campo Chico Preto, no Jardim Santa Felícia, onde terá atrações sertanejas, praça de alimentação e almoço beneficente no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, anexo ao campo.

A renda será revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer que atende aproximadamente 1,5 mil familiares e pessoas com câncer.

