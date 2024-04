Ambulantes que pretendem trabalhar na Festa do Clima devem ser inscrever na próxima segunda-feira

Crédito: Divulgação

Os ambulantes que desejam comercializar produtos na tradicional Festa do Clima, que esse ano será realizada de 26 a 28 de abril, devem fazer a inscrição na próxima segunda-feira (22/04) na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada na avenida Comendador Alfredo Maffei, nº 3055, 1º andar, no Jardim Ricetti. O horário de atendimento será das 9h às 11h30 e das 14h às 16h. Já o sorteio será realizado na terça-feira, 23, a partir das 10h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia.

Para participar do sorteio é necessário ser cadastrado na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e ter inscrição municipal válidos. Serão disponibilizados 30 locais para barracas com área de 3 m por 3 m e 10 food trucks nas imediações do Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho e 22 locais para barracas com área de 3 m por 3 e 07 food trucks nas imediações da Praça do Mercado Municipal (Praça Maria Aparecida Resitano).

O chefe de Fiscalização de Ambulantes, Luís Honda, informou que cada empreendedor cadastrado somente poderá trabalhar em um local específico. “A legislação que trata da participação dos ambulantes em eventos públicos também estipula que a atividade deve ser exercida pessoalmente pelo cadastrado. Isso também contribui para que mais ambulantes tenham a oportunidade de trabalho no evento”, disse Honda.

Após reuniões com representantes da Policia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Departamento de Fiscalização, ficou deliberado a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis. “Essa medida foi tomada visando manter a segurança pública no evento”, garantiu o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

O chefe de Fiscalização de Posturas, Marcelo Celenza, informou que haverá uma operação especial para verificar o cumprimento das restrições estabelecidas aos ambulantes nos locais de eventos da Festa do Clima.

