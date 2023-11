Alunos de creche têm interação com policiais militares em São Carlos

Cabo Mazzi com os pequenos alunos: carinho, empatia e interação com a PM - Crédito: Divulgação

Um dia que promete ficar marcado para muitas crianças e igualmente para a Polícia Militar. Graças a iniciativa de dois irmãos que proporcionaram uma interação entre alunos de uma creche em São Carlos e oficiais da valorosa corporação paulista.

A manhã de segunda-feira, 27, foi considerada especial para 75 crianças (com idade entre 6 meses e três anos) que frequentam a Creche Meimei Casa do Caminho, localizada na rua Costa do Sol, no Tijuco Preto. Neste dia, receberam a visita dos PMs cabos Vedovelli e Mazzi, graças a ideia que nasceu da professora Luiza Rossales de Araújo, 25 anos e do seu irmão, o vigilante Rômulo da Costa e Silva, 29 anos.

Os irmãos tiveram a ideia desta visita para aproximar os policiais militares dos pequenos alunos. Durante a estadia de ambos, houveram gestos de carinho, de empatia e de reciprocidade, desmistificando aquele ar sério que carregam os PMs durante a rotina diário de trabalho.

“Eles chegaram e ficamos no pátio da escola. Deixei os policiais livres para conversar e fazer perguntas. Mazzi abaixou na altura deles (alunos) para conversar, explicou o trabalho e o que é importante para ser um bom policial e uma boa pessoa. Foi incrível pois as crianças ficaram encantadas e fizeram muitas perguntas”, disse a professora Luiza.

A inusitada iniciativa ganhou repercussão na sociedade são-carlense e o São Carlos Agora entrevistou os irmãos, que tiveram a feliz iniciativa.

Luiza foi categórica ao dizer que queria mostrar aos seus pequenos alunos, a importância da Polícia Militar em nossa sociedade. “Sou professora na turma de 3 anos e quis mostrar para eles as profissões que temos em nossa sociedade e mostrar a importância delas. Em conversa com eles notei que tinham muito interesse em ser policiais e então me surgiu a ideia de trazer um policial para dentro da escola que é onde eles passam o dia todo comigo, mostrar outra realidade de um policial que não é aquele que atende só ocorrências criminais, mas que também pode estar lá para ajudar uma criança, pode ser educado e tem muito a ensinar. Quando ele chegou foi um pouco estranho para as crianças, pois para algumas dela a realidade com a polícia infelizmente é outra, mas logo foram abraçando e ele foi conversando e explicando o que ele faz e o que precisamos ter para ser um bom policial. Fico muito feliz com a ajuda e a presença deles dentro da escola, pois quando fui procurar a saber como funcionava achei que ia ser um pouco difícil, mas logo quando entrei em contato foi de prontidão em me ajudar nessa atividade que acredito que seja de grande valia para as crianças nesse momento”, disse.

Indagado, Rômulo disse que se prontificou em ajudar a irmã na visita e não escondeu a sua emoção. “Com a iniciativa da minha irmã (Luiza) de chamar a PM para uma visita a creche com finalidade de mostrar a profissão policial, me prontifiquei a ajuda-la e com isso entrei em contato com alguns amigos da PM (cabo Vedovelli), que veio a intermediar a visita da PM a creche. Com isso o cabo Vedovelli veio a convidar o cabo Mazzi a fazer essa visita, para mostrar mais sobre a profissão e tirar alguns medos da crianças sobre a Polícia Militar. Eu como um fã da corporação, estou estudando para fazer parte da PM. Pra mim foi uma grande felicidade em ver a polícia fazendo essa ação e me deu mais ânimo em seguir nessa carreira. Fiquei muito feliz. Já gostava da PM e hoje gosto muito mais. Queria agradecer a todos os policiais que fizeram parte desse evento e agradecer a PM por disponibilizar um policial. Eu com muito orgulho da minha irmã (professora Luiza) por tomar parte dessa iniciativa. Uma professora incrível tenho muito orgulho”.

Por que o medo?

Durante a entrevista, a reportagem indagou Luiza o que levava a crer que as crianças poderiam temer a PM. Segundo ela, ali seria uma escola onde são encontradas muitas histórias e realidades diferentes. “Acredito que mostrar outra realidade de policial é de extrema importância, pois acredito que para ser policial se precisa de um bom caráter e quero passar isso para meus alunos, ainda mais nos dias que estamos vivendo de ataques em escolas e entre outros acontecimentos. Com as realidades diferentes uns tinham medo de Polícia bater ou brigar e isso foi quebrado quando eles foram conversar. Acredito que a corporação precisa ser mais presentes nas escolas”, sugeriu.

Recepção e legado

Sobre a recepção dada aos PMs e qual o legado que poderia ficar desse encontro, Luiza disse que muitas barreiras foram quebradas.

“O cabo Mazzi foi muito receptivo e carinhoso com as crianças, pois muitos policiais aparecem bem sérios, mas ele chegou abraçou e foi incrível. Quanto ao legado que essa atividade deixou para as crianças como disse em outra pergunta, é mostrar algo um pouco fora da realidade e que a polícia está pronta a nos ajudar, que ser policial é algo incrível. Na Pedagogia, aprendemos sobre Paulo Freire e na filosofia ele diz que “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”. E eu, como professora, quero que meus alunos aprendam com essa atividade que eles não precisam se sentir oprimidos porque jamais quero que eles se tornem opressor, quero que eles sejam livres, educados, que lutem pelos seus diretos, que tenham uma profissão digna como de polícia ou outras. Quis mostrar que a polícia não é para oprimir e sim para nos ajudar com a verdade. O cabo Mazzi conversando com as crianças falou sobre serem educados, estudiosos e obedientes e falou com eles sobre os bons princípios que as pessoas precisam ter para ser um bom policial. E eu como professora quero um futuro brilhante para os meus alunos”, enfatizou.

Mais visitas?

Sobre a possibilidade da interação dos pequenos alunos com outras corporações de São Carlos, Rômuloi disse que todas as iniciativas são muito bem-vindas.

“Acredito que visitas são sempre bem-vindas para sempre passar segurança para as crianças. Mas ao longo do tempo vamos tentar a visita da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros que serão visitas incríveis. E com toda certeza irei ajudar a minha irmã Luiza a conseguir todas essas visitas. O objetivo foi alcançado tanto o da Luiza quanto o meu. Estou muito orgulhoso em poder fazer essa visita e ver que as crianças amaram e podemos ter certeza que a longo prazo essa visita vai fazer a diferença na vida delas”, disse Rômulo.

Luiza também encerrou a reportagem muito satisfeita. “Muito realizada, pois o intuito como professora é oferecer um mundo de possibilidades de aprendizagem quero dar assar para eles voarem para um bom futuro de grandes oportunidades. Objetivo com muita certeza de grandes sorrisos e aprendizagem”, finalizou a docente.

