Alunos da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha vão representar São Carlos na COP28 no Emirados Árabes

A 28º Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP28), que reunirá líderes mundiais com a missão de discutir estratégias para combater as mudanças climáticas, vai contar com a participação de alunos do ensino médio de uma escola pública da Capital Nacional da Tecnologia. Isso foi possível graças ao trabalho, dedicação e inovação dos alunos e professores da Escola Estadual Prof. Sebastião de Oliveira Rocha que foram selecionados pela Unesco para irem até a Cúpula do Clima, em Dubai, nos Emirados Árabes, que começa no dia 30 de novembro.

Na manhã desta sexta-feira (24/11), o vice-prefeito Edson Ferraz e os secretários de Governo e de Educação, respectivamente, Netto Donato e Roselei Françoso, se reuniram com os alunos que tiveram o trabalho selecionado (Iara, Luana, Giovana, João Paulo e Gustavo – todos do 3º ano do ensino médio), com as professoras Andrea Moralez de Souza e Milene Rodrigues de Oliveira, com a diretora da Escola Sebastião de Oliveira Rocha, Lucinei Tavoni, e com a diretora regional de Ensino, Debora Gonzales Costa Blanco, para conhecer o trabalho que será apresentado para todo o mundo e para discutir os últimos detalhes para a viagem a Dubai, uma vez que o município também vai ajudar para que esses estudantes permaneçam nos Emirados Árabes durante toda a Cúpula do Clima.

O aluno Gustavo Feracine, 17 anos, explicou a pesquisa feita e que será apresentada na COP28. “Nós colocamos amostras de microalgas em um aquário, passamos a alimentá-las com uma ração e a água ficou esverdeada. Já no laboratório, as luzes artificias fizeram o papel do sol, tornando o ambiente perfeito para a fotossíntese das algas. Com isso, conseguimos um aquário produzindo 50 vezes mais oxigênio do que uma árvore”, afirmou Gustavo.

Segundo a diretora da escola, Lucinei Tavoni, o trabalho dos alunos foi validado pela UNESCO (organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). “O Trabalho vem sendo desenvolvido há mais de um ano por meio do Clube de Ciências, sendo uma pesquisa de nível universitário com resultado positivo para a área ambiental. Foram inscritos 300 trabalhos do mundo todo, inicialmente fomos pré-selecionados juntamente com a Índia e Israel e recentemente recebemos a confirmação da UNESCO de que a nossa pesquisa tinha sido vencedora para ser apresentada durante a COP28”, explicou a diretora.

Débora Gonzales Costa Blanco, diretora Regional de Ensino, disse que tudo isso é o resultado de um trabalho que começou há 9 anos, quando foram criados os clubes de ciências com o apoio das universidades, CDCC e Prefeitura, por meio das secretarias de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. “Sempre inscrevemos nossos trabalhos na Feira de Ciências de SP, nas Olimpíadas do Meio Ambiente para que esses trabalhos fossem replicados, ganhassem espaço, visibilidade. Neste caso específico agradeço o apoio do Governo do Estado e da FINEP que é a Financiadora de Estudos e Projetos vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que está bancando a viagem e estadia em Dubai para os nossos alunos e professores, sem esse apoio não seria possível participar da COP28. Também estamos recebendo apoio da Prefeitura de São Carlos”, disse a dirigente de Ensino.

De acordo com o vice-prefeito Edson Ferraz é muito importante a Prefeitura apoiar esses alunos que estarão representando São Carlos num evento mundial. “Vamos disponibilizar o transporte de ida e volta até o aeroporto internacional de Guarulhos e também estamos organizando para que eles recebem uma ajuda financeira para a alimentação, já que na hospedem somente está incluso o café da manhã. É um orgulho para todos nós, para todos que acreditam no ensino público de qualidade”, garantiu Ferraz.

Netto Donato, secretário de Governo, em nome do prefeito Airton Garcia, convidou os alunos premiados para que neste sábado (25/11), a partir das 19h, participem de uma homenagem que a Prefeitura vai fazer para toda a equipe no auditório do Paço Municipal. “É um orgulho saber que a única escola do Brasil convidada para participar da COP28 é de São Carlos. Cada país pode enviar uma delegação composta por representantes do governo, especialistas em meio ambiente, cientistas, ONGs e outros atores relevantes. Nós de São Carlos estamos enviando o futuro da ciência, os jovens”.

Para o secretário de Educação, Roselei Françoso, essa premiação é um exemplo para todos os alunos de escolas públicas. “Quando incentivamos o envolvimento entre professores de escolas públicas e o universo científico, por meio dos clubes de ciências, o resultado sempre é satisfatório. Temos tudo para despertar as vocações científicas dos alunos, seja levando eles para conhecer as nossas universidades, os laboratórios de pesquisas, ou simplesmente mostrando os trabalhos dos nossos cientistas. Parabéns a equipe da Escola Sebastião de Oliveira Rocha. Quando eles retornarem queremos que mostrem esse trabalho na nossa rede”, finalizou o secretário.

A equipe de São Carlos embarca para Dubai na madrugada de terça-feira (28/11) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, porém eles saem de São Carlos na segunda-feira (27/11), às 18h. A saída será da porta da Escola e eles viajarão em vans especiais cedidas pelo município.

