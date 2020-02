Água infiltra e cratera se abre na Avenida Maranhão

Cratera 'engoliu' um carro na Avenida Maranhão - Crédito: Divulgação

As intensas e frequentes chuvas que tem caído em São Carlos deixou ‘sequela’ na Avenida Maranhão, no Jardim Pacaembu. A infiltração de água, devido à enxurrada, abriu uma imensa cratera bem no meio da via.

Na manhã desta quinta-feira, 27, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e denunciaram o problema, salientando que na terça-feira, 25, um carro caiu no buraco e foi necessária uma força-tarefa para retirá-lo do local.

Os reclamantes informaram via WhatsApp que entraram em contato com a Prefeitura Municipal e com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e nenhum fiscal foi ao local. “Fica caracterizado um descaso. Fica uma palhaçada e não somos ouvidos”, desabafou uma moradora.

