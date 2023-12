Agentes de trânsito sinalizam rua esburacada no Jardim Tangará

SIGA O SCA NO

Buracos foram sinalizados em rua no Jardim Tangará - Crédito: Divulgação

Os motoristas que transitam pela rua Dr. Benjamin Lopes Osores, no Jardim Tangará, devem ter ainda mais atenção, já que, devido às fortes chuvas que tem caído ultimamente, fez com que em determinado trecho ocorresse afundamento do asfalto e vários buracos.

Agentes de trânsito já sinalizaram o local e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos foi alertada para que realize, de maneira urgente, os devidos reparos para acidentes sejam evitados.

