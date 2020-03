Acisc reforça parceria com Unimed e lança campanha promocional de plano de saúde

Domingues e Canedo durante lançamento do novo plano de saúde: preços acessíveis para comerciantes associados - Crédito: Marcos Escrivani

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) e a Unimed São Carlos reforçaram na manhã desta sexta-feira, 6, uma parceria que dura 22 anos, com o lançamento de uma campanha promocional de planos de saúde de 0 a 18 anos com preço inicial de R$ 120 por mês com abrangência total.

O anúncio aconteceu na sede administrativa da cooperativa, no prédio localizado no Azulville e teve a presença dos presidentes José Fernando Domingues (Acisc) e Daniel Canedo (Unimed).

Esta nova campanha irá beneficiar pequenas, médias e microempresas dos mais diversos segmentos comerciais e profissionais liberais, com CNPJ aberto há mais de seis meses que poderão aderir ao plano de saúde a partir de uma vida.

Além disso, está sendo praticada carência zero nos primeiros 29 dias de adesão. Os interessados em obter maiores informações devem procurar a Acisc pelo fone 3362-1900 ou diretamente em sua sede, localizada na rua General Osório, 401.

SAÚDE, PREOCUPAÇÃO CONSTANTE

Durante a reunião, Domingues e Canedo reforçaram que o plano de saúde é, de uma maneira geral constante preocupação das famílias. É considerada, segundo pesquisa, após a casa própria, o segundo maior desejo de todas as famílias.

O São Carlos Agora esteve presente ao anúncio e conversou reservadamente com ambos presidentes sobre a iniciativa em proporcionar este benefício para as famílias que ainda não possuem planos de saúde.

ACISC

Inicialmente José Fernando Domingues, presidente da Acisc forneceu detalhes sobre o plano de saúde

PLANO ACESSÍVEL

A campanha se originou de reuniões com a finalidade de criar um produto que atendesse o pequeno e microempresário. Assim surgiu esta parceria que veio para somar e dar oportunidade não só para o proprietário da empresa, mas para dependentes e colaboradores. É um plano acessível e atende melhor as necessidades do comerciante. A Acisc preocupada com isso e em parceria com a Unimed idealizou este produto que é importante. Quem contratar nos primeiros 30 dias terá apenas 30 dias de carência. Isso é importante, pois passará a ter direito aos serviços que o plano oferece.

VALOR E QUEM PODE

Terão direito ao plano de saúde os dependentes, colaboradores e dependentes dos colaboradores. O plano tem uma faixa especial específica de 0 a 18 anos com mensalidades a partir de R$ 120 que normalmente é mais cara e traz dificuldades para a família que quer fazer seguro saúde para o filho. Isso dará mais segurança.

E A PARTIR DOS 18?

Temos faixas muito competitivas e cada um poderá ver onde se encaixa de acordo com a idade e fazer o plano. Posso adiantar que os valores são muito competitivos.

SÓ ASSOCIADO. QUAL A META?

Tem que ser associado da Acisc e pode ser médio, pequeno ou microempresário. Nossa meta até o final do ano é alcançamos pelo menos três mil vidas com o plano e quanto mais associados tivermos, melhores são as chances de futuramente, termos planos de saúde ainda mais acessíveis. Isso graças a uma parceria que se fortalece com a Unimed e com a finalidade de beneficiar os comerciantes e seus colaboradores.

UNIMED

O São Carlos Agora também ouviu Daniel Canedo, presidente da Unimed que forneceu detalhes sobre a parceria e as novidades quanto ao futuro da cooperativa.

AMPLIAR PARCERIA

A Acisc é um grande parceiro e após estudos, chegamos a um denominador comum para ampliarmos esta união e chegamos a esta alternativa para oferecer um bom produto aos pequenos e médios comerciantes em adquirir um plano de saúde. A Acisc tem uma grande estrutura e após estudos, chegou-se a um modelo acessível.

DIREITO A QUE?

Quem se associar terá direito a tudo que a Unimed oferece. Tudo está acessível a este novo plano.

PLANOS PARA PESSOA FÍSICA?

A Unimed não se preocupa somente com as pessoas jurídicas. A curtíssimo prazo vamos ter alternativas para pessoa física adquirir planos acessíveis. Em breve teremos novidades. Estamos em um processo para melhorar a infraestrutura e estudando alternativas com parceiros e proporcionar acesso a todas as pessoas que buscam planos de saúde adequados.

NOVO HOSPITAL

A perspectiva é que o novo hospital localizado na Vila Nery passe a atender no final do ano ou no mais tardar, no primeiro mês de 2021. O cronograma de trabalho está dentro do prazo e terá uma estrutura maior do que anunciado. As parcerias citadas anteriormente devem ser anunciadas antes disso.

O QUE OFERECERÁ O NOVO HOSPITAL UNIMED? QUAL INVESTIMENTO?

A primeira fase contou com a presença da imprensa e foi informado o que iria acontecer. Agora estamos na segunda fase e a meta é levantar um prédio anexo onde terá quimioterapia, hemodiálise, nova UTI. A certeza é que quando iniciar as atividades, o novo hospital oferecerá todos os serviços que uma instituição de saúde de ponta tem a obrigação de oferecer. Quanto ao investimento, acredito que deva chegar a casa dos R$ 70 milhões.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também