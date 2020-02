ACISC recebe Primeiro Encontro da Boa Vista SCPC nesta terça-feira (17)

O Auditório da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) recebe nesta terça-feira, 18 de fevereiro, a partir das 19h, o Primeiro Encontro da Boa Vista SCPC. O evento é aberto para empresários, comerciantes e consumidores.

José Fernando Domingues, presidente da ACISC, ressalta que os temas abordados serão: a Lei de Proteção de Dados (LGPD); o Cadastro Positivo; e a Valida ID e BlueBox. “A Boa Vista SCPC enviará o consultor Victor Henrique Tech para abordar sobre esses temas. Muitas pessoas estão confusas em relação às mudanças que ocorreram e até receosas com essa questão de proteção de dados, cadastro positivo, enfim”, explicou.

O evento é aberto ao público. Quem quiser participar do evento deve entrar em contato com a ACISC, através do telefone (16) 3362.1914 [com Alessandra Maciel], no WhatsApp (16) 99710.0513 ou pelo e-mail alessandra@acisc.com.br.

“Esse encontro vai nos ajudar para que saibamos como ter uma base legal no tratamento dos dados pessoais das pessoas”, finalizou Zelão.

