Acisc Inaugura campanha Natal Iluminado

Crédito: Divulgação

No dia 30 de novembro aconteceu o lançamento da campanha Natal Iluminado Acisc, na Associação Comercial e Industrial de São Carlos. Estiveram presentes o Presidente da Associação José Fernando Domingues, os membros da diretoria e a Digital Influencer, Brunna Aiello, que é o rosto e voz da campanha de natal, além de diversos membros dos veículos de comunicação da cidade de São Carlos, para prestigiar esse momento.

A campanha vai começar oficialmente no dia 4 de dezembro, tendo como data final, o dia 26 de dezembro, ou enquanto durarem os estoques. A dinâmica da campanha vai ser um pouco diferente por ser na modalidade compre e ganhe, que a cada R$300,00 em comprar em lojas associadas, dará direito a um panettone de frutas 400g, da marca Artesinni, mas é necessário CPF na nota para consegui realizar a troca, sendo válido apenas um prêmio por CPF.

O intuito desta campanha é fomentar as compras nesta época do ano e trazer uma premiação que seja acessível a todos os consumidores que estiverem dentro dos pré-requisitos para retirada do prêmio. Serão entregues 5mil unidades no ponto de troca, localizado na Av. Comendador Alfredo Maffei, 2254 – Centro.

Agradecemos a todos que estiveram presentes na inauguração da campanha e aguardamos a participação dos consumidores que forem as compras em lojas associadas neste período, para que possamos levar um pouquinho do Natal Iluminado ACISC a casa de cada um.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também