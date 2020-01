ACISC e Sebrae realizam Oficina 'Atendimento Ao Cliente' com grande adesão de pessoas

Crédito: Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) realizou na noite desta segunda-feira, 27, no auditório do Palácio do Comércio "Miguel Damha", a Oficina "Atendimento Ao Cliente", a primeira do ano.

A Oficina fez parte do projeto ACISC Qualifica, que visa capacitar e qualificar empresários, comerciantes, colaboradores e consumidores de São Carlos. “Iniciamos o ano buscando ajudar os empresários e funcionários com técnicas para atender bem o cliente e motivar sua equipe, em busca do mesmo objetivo e ficamos muito contentes com tamanha adesão de todos. A nossa primeira oficina, sem dúvidas, foi um grande sucesso”, explica José Fernando Domingues, presidente da ACISC.

Ministrada pela consultora do Sebrae São Carlos, Paola Goulart Rosa, a oficina abordou temas com o objetivo de fortalecer o bom atendimento, sendo um diferencial na concorrência comercial e na sua utilização como importante ferramenta para conquista e fidelização de clientes. “O atendimento é a melhor e mais eficaz propaganda para que isso se torne efetivo”, afirmou.

Cerca de 70 pessoas, entre empresários, comerciantes e funcionários, participaram, de forma totalmente gratuita, da oficina realizada pela ACISC.

Você também pode sugerir palestras e oficinas que tenha vontade de participar, entrando em contato com a ACISC, através das redes sociais [@aciscsaocarlos], pelo WhatsApp (16) 99798-9540, Telefone (16) 3362-1900 ou ainda por e-mail: comunicação@acisc.com.br.

