ACISC e CME realizam “Encontro das Mulheres” no dia 11 de março

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) e o Conselho da Mulher Empreendedora (CME), com o apoio do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), realizam no dia 11 de março (quarta-feira), o “Encontro das Mulheres”.

O evento acontecerá no auditório do Palácio do Comércio “Miguel Damha”, a partir das 19h, e vai abordar o tema: “Feminicídio”.

Profissionais mulheres de diversas áreas estarão ministrando palestras envolvendo o tema, que tem exigido uma maior atenção e discussão da sociedade. “Estamos assistindo o crescimento de crimes por Feminicídio em nosso país e aqui na nossa cidade não é diferente. Então, a ACISC abre as suas portas para discutirmos esse assunto em alto nível, aproveitando a comemoração do Dia Internacional das Mulheres”, explica o presidente da entidade, José Fernando Domingues.

Juliana Tomaze, presidente do CME, ressalta que já estão confirmadas palestrantes nas áreas de psicologia, ginecologia, fisioterapia, jurídica e de coach. “Cada uma dessas profissionais vai abordar o tema do Feminicídio em suas áreas de atuação”, comentou.

As mulheres que quiserem participar do evento devem fazer um cadastro através do link http://abre.ai/encontro-mulheres-acisc. O evento é gratuito, porém, as vagas são bastante limitadas.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do telefone (16) 3362.1900 ou no Whatsapp (16) 99798-9540.

As palestrantes

Dra. Sabrina Mazo D'Affonseca: Psicóloga, mestre em Educação Especial e doutora em Psicologia pela UFSCar. Atualmente na Universidade - Professora do Departamento de Psicologia e da Pós Graduação em Psicologia. Projeto que desenvolve com mulheres em situação de risco - pesquisa, ensino e extensão na temática de prevenção à violência do parceiro íntimo. Desde 2016 coordeno o projeto de extensão "Intervenção a mulheres vítimas de violência entre parceiros íntimos" (PROEX - 23112.000941/2019-08); professora do Laboratório de Análise e Prevenção da Violência (Laprev).

Dra. Jaqueline MMO Jorge (CRM88273): Ginecologista e Obstetra da Unimed São Carlos.

Dra. Erika Tejima Blanco: graduada pela Unicep (Universidade Central Paulista) em Fisioterapia (2011); Pós graduação no Incor/Hospital Nossa Senhora de Lourdes (SP): fisioterapia cardiorrespiratória (2012); Ceata - Medicina tradicional Chinesa (2014); UFSCar – fisioterapia em Saúde da Mulher (2017); Doula (pré-parto, parto e pós parto) (2013), Despertar do Parto Ribeirão Preto.

Dra. Cintya Confella: Advogada. Militante na área jurídica de família desde 2003; Pós-Graduada em Direito Previdenciário no Instituto INFOC; Presidente da Comissão de Direito do Idoso e Presidente da Comissão de Relações com o INSS da 30ª. Subsecção da OAB, em São Carlos (SP).

Cláudia Cury: formada no Magistério, Faculdade de Ed.Física, Pedagogia; Pós graduada em Psicopedagogia, atuou na área educacional por 22 anos; Radialista e jornalista Profissional. Pelo Senac São Carlos. Empreendedora e sempre fortalecendo grupos de Mulheres em seus Propósitos Empresariais!; Nesses últimos 10 anos intensificou seus estudos na área de Desenvolvimento Humano; Master Practitioner em Programação Neurolinguística (PNL); Atuou ministrando cursos da Dale Carnegie Course; Analista Comportamental; Mentora e Master Coach, Coach Esportivo, Master Mind, Especialista TEEN Coaching; Criadora e ministrante do curso Tomorrow Young.(para adolescentes e jovens); Ministra Cursos e Palestras para Gestores de escolas, Professores, Pais e alunos. Casada com Elder há 25 anos mãe do Giovanni (22) e Paola (19).

