ACISC completa 89 anos escrevendo a história do empreendedorismo de São Carlos

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) completa 89 anos neste sábado, dia 22 de fevereiro, escrevendo a história do empreendedorismo, na cidade de São Carlos.

Fundada oficialmente em 22 de fevereiro de 1931, a ACISC é uma instituição sem fins lucrativos, que visa defender, assistir, amparar, orientar, instruir e coligar as classes que representa. Além dos relevantes serviços e assessoria que presta aos associados, a ACISC desempenha um papel decisivo na defesa dos interesses da iniciativa privada. A atuação firme e decidida da Diretoria Executiva, Comissão Fiscal e Conselho Consultivo, resulta em uma participação cada vez maior dos empreendedores nas decisões de interesse coletivo, influenciando o desenvolvimento econômico de São Carlos e região.

Atualmente, a entidade congrega mais de 2500 empresas dos mais variados setores econômicos, sendo estas responsáveis pela manutenção de quase 08 mil postos de trabalho. Gente que, unida, gera emprego, impostos e renda para nosso país.

“A ACISC é uma das maiores associações comerciais do interior paulista, tendo uma importante representatividade para a comunidade empresarial de São Carlos e região”, comentou o atual presidente da instituição, José Fernando Domingues, o Zelão.

Os empresários associados, desde Microempreendedores Individuais (MEI’s), passando pelo comércio até chegar às empresas e indústrias de grande porte, podem desfrutar de diversos serviços oferecidos pela ACISC, que são estendidos para seus familiares e colaboradores.

ACCertificado Digital: A ACISC é uma Autoridade de Registro (AR), responsável por emitir os certificados digitais, credenciada a certificadora CERTISIGN, líder da América Latina e especialista em Identificação Digital, que é a identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico. Oferecemos atendimento personalizado, ambiente confortável, suporte completo do início ao final do processo e certificado pronto na hora. Emitimos certificados do tipo A1 e A3, nas modalidades e-CPF, e-CNPJ, NF-e/NFC-e e CT-e.

Boa Vista SCPC: A Boa Vista SCPC possui o mais completo banco de informações comerciais com abrangência NACIONAL. Atualmente é referência no apoio à tomada de decisão em todas as fases do ciclo de negócios: prospecção, aquisição, gestão de carteiras e recuperação. Entre os benefícios da parceria estão: Vendas ágeis e seguras: analisamos o risco de crédito e recomendamos se o negócio deve ou não ser concluído; Tranquilidade: reduzimos o risco de vendas para consumidores com alta probabilidade de se tornarem inadimplentes; e Melhores resultados: sugerimos o valor mais adequado de crédito para cada cliente e aumentamos a probabilidade de pagamento.

ACISC Saúde: Investir em planos de saúde é vital para a satisfação e valorização dos funcionários de sua empresa. Além de garantir a saúde do colaborador, melhorando sua qualidade de vida, o empresário poderá observar aumento da produtividade e crescimento dos negócios. Pensando nisso, a ACISC oferece a seus associados valores especiais em planos médicos e odontológico, proporcionando atendimento eficiente, com profissionalismo, qualidade e responsabilidade. Valores diferenciados; Pagamento via boleto da associação; e Equipe capacitada para atender e esclarecer as dúvidas dos usuários.

Telefonia Móvel ACISC: Assuma o controle de sua conta e administre seu plano de telefonia. Otimize os custos de sua empresa conferindo nossos pacotes de vantagens. O serviço Telefonia Móvel ACISC que oferece benefícios exclusivos aos associados ACISC. Seu grande diferencial é o atendimento. A ACISC é responsável pelo suporte dos planos, oferecendo transparência e qualidade no serviço, com uma equipe qualificada para atendê-lo prontamente e empenhada a ajudá-lo em seus problemas, esclarecendo as dúvidas o mais breve possível.

Campanhas ACISC: Para impulsionar o comércio nas datas comemorativas, a ACISC promove campanhas promocionais, sempre de forma gratuita para todos os seus associados e com certificado de autorização emitido pela SEFEL (Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria). Em cada campanha, a ACISC disponibiliza cupons online, distribui cartazes, divulga maciçamente os sorteios e as empresas participantes nos mais variados veículos de comunicação, além de possuir os melhores prêmios da cidade e região. Os consumidores podem participar comprando no comércio de São Carlos e se cadastrando através do QR Code do Cupom Fiscal, pelo Aplicativo ACISC.

Além desses, muitos outros serviços e benefícios são oferecidos aos associados ACISC. “No que depender da ACISC, o comércio ganhará cada vez mais força, pois seguimos evoluindo e trabalhando, continuamente, pelo crescimento e desenvolvimento da nossa cidade”, finalizou Zelão.