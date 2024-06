ACISC celebra o Dia dos Namorados com cenários instagramáveis para casais apaixonados

Ivone Zanquim, presidente da ACISC, explica que esses cenários foram criados com o objetivo de oferecer aos casais a oportunidade de registrar momentos românticos, que poderão ser compartilhados nas redes sociais. “Essa iniciativa não apenas celebra o amor, mas incentiva que as pessoas visitem nossas praças e compartilhem da sua alegria nas redes sociais”, destacou.

Decorados com elementos temáticos e românticos, os espaços foram cuidadosamente pensados para proporcionar fotos deslumbrantes e memoráveis, além do objetivo principal, que é fomentar as vendas no comércio de São Carlos. “Acreditamos que pequenos gestos como este, podem fazer uma grande diferença, trazendo mais cor e alegria ao Dia dos Namorados, além de fomentar as vendas alusivas a esta data importante aos casais apaixonados”, afirmou a presidente.

Um dos pontos mais tradicionais da cidade, a Praça do Mercado Municipal recebeu um dos cenários transformando-se em um espaço mágico, repleto de luzes, flores e outros elementos decorativos que evocam o espírito do amor. A Praça da XV também está encantadora. Conhecida por sua beleza e importância histórica, o espaço também recebeu decoração com detalhes românticos, luzes e cores, criando um ambiente perfeito para os casais celebrarem seu amor.

“Aproveite essa oportunidade para celebrar o amor de forma especial e participe dessa linda iniciativa. Para compartilhar essas memórias com a comunidade e participar da celebração, basta usar a hashtag #ACISCComAmor nas postagens nas redes sociais”, finaliza Ivone Zanquim.

Para entrar no clima apaixonante do Dia dos Namorados, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) preparou uma surpresa especial para os casais apaixonados da cidade: dois cenários instagramáveis localizados na Praça da XV e na Praça do Mercado Municipal. Eles ficarão à disposição dos casais entre os dias 03 e 30 de junho.