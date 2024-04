Acisc anuncia Thiago Carelli e João Batista Rocha como comerciantes destaques de 2024

Ivone Zanquim (centro), Thiago e João Batista, respectivamente, Comerciante do Ano e Comerciante Homenageado do Ano - Crédito: Marcos Escrivani

Sob a presidência de Ivone Zanquim, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) anunciou oficialmente os destaques da entidade na edição 2024. Em cerimônia que contou com a presença de convidados de vários setores da sociedade são-carlense, Thiago Carelli foi eleito o Comerciante do Ano e João Batista Rocha, Comerciante Homenageado do Ano. Na oportunidade, os escolhidos foram homenageados pelos presentes e tiveram uma breve história de suas vidas contadas.

A próxima etapa das homenagens será a entrega dos respectivos títulos da edição 2024, em solenidade marcada para o dia 26 de julho, às 19h, na Câmara Municipal e um jantar de confraternização, a partir das 20h, na Oásis Eventos, com a presença do cantor Alexandre Pires.

Justo reconhecimento

De acordo com Ivone Zanquim, a escolha dos homenageados, que ocorre anualmente em São Carlos, é um justo reconhecimento a uma categoria que busca incessantemente ativar a economia da cidade e a geração de empregos.

“Me sinto honrada e a consagração do bom comércio e do bom comerciante. É uma homenagem justa pelo trabalho realizado. Pelo desenvolvimento da cidade. É um reconhecimento e uma brilhante iniciativa da Acisc, que busca valorizar seus associados diuturnamente”, disse ao São Carlos Agora.

Terceira geração

Thiago Carelli, 43 anos, é a terceira geração de sua família à frente do Guaraná São Carlos. Em 1980, o avô (José) e o pai (Antonio) adquiram a empresa. “Sou da terceira geração e trabalho há 22 anos”, disse Thiago, salientando que a escolha como Comerciante do Ano é “o reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo dos anos”.

De acordo com ele, poder gerir o Guaraná São Carlos fez com que adquirisse experiência, maturidade e entender do mercado. “Como ser humano, meu desejo é ajudar a fazer um mundo melhor”, salientando que a empresa tem hoje 45 colaboradores.

Uma marca tradicional no mercado são-carlense, o Guaraná São Carlos tem 73 anos no mercado. “É uma marca que está na mente de todas as famílias e minha luta diária é para manter os bons princípios que a empresa criou ao longo das décadas”.

Honrado

Simples e de fala pausada. João Batista Rocha, da Felipe Calçados (homenagem in memoriam ao filho primogênito), é o Comerciante Homenageado do Ano. Há 47 anos no mercado, iniciou com uma loja de roupas, mas trouxe do pai (José), o desejo de ser comerciante. “Ele foi gerente da Casas Pernambucanas”, disse. “Está no sangue”, completou.

Questionado sobre a escolha, afirmou que se sente honrado pela Acisc lembrar do seu nome. “Acredito que fiz algo pela cidade”, salientando que para ser comerciante hoje, é necessário o empreendedor estar preparado.

“Quando a gente era criança, minha mãe dizia que se a gente não fosse à escola, tinha que ser comerciante”, afirmou entre risos. “Mas hoje, tem que estudar e muito. Ter formação. Ser um gestor e entender de economia como um todo”.

Perguntado se se sentia realizado, afirmou que sim, mas afirmou que quem merecia a honraria seria a esposa (Teovânia), que o acompanhava. “Ela é o meu pilar de sustentação, que me incentiva. Que faz eu levantar cedo todo dia para trabalhar. Minha eterna companheira”, reconheceu.

A eleição

A diretoria Acisc e do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) se reuniram para a escolha do Comerciante do Ano e do Comerciante Homenageado do Ano, cujo títulos serão conferidos pela Câmara Municipal

Instituída pela Câmara Municipal, há aproximadamente de 50 anos, através da Lei nº 7.435, de 23 de abril de 1975, a homenagem prestigia e valoriza os representantes que exercem atividades comerciais, considerando critérios como desempenho financeiro, inovação, serviço ao cliente, impacto na comunidade e ética nos negócios.

