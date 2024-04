Acervo do Museu da TAM deve ser transferido para a cidade de Itu

Costellation da Pananair do Brasil, uma das aeronaves que eram expostas no antigo museu em São Carlos - Crédito: arquivo SCA

Após anos de incertezas, o futuro do acervo aeronáutico do antigo Museu da TAM em São Carlos finalmente parece promissor. Segundo reportagem de Mariana Barbosa no O Globo, o acervo será transferido para a cidade de Itu e reaberto ao público, com previsão de inauguração ainda no primeiro semestre de 2024.

Marcos Amaro, filho do fundador da TAM, Rolim Amaro, é o responsável por essa iniciativa. Ele possui o Centro Cultural São Pedro em Itu, que será a nova casa do museu. Amaro acredita que 80% do acervo poderá ser exibido no local.

A Prefeitura de Itu apoia o projeto, mas Amaro ainda busca patrocínio de empresas e negocia com a LATAM a transferência das aeronaves. A companhia aérea deseja utilizar a área do antigo museu em São Carlos para expandir suas instalações de manutenção de aviões.

No ano passado, a Prefeitura Municipal de São Carlos chegou a anunciar a reabertura do museu, mas o negócio não prosperou.

