Ação rápida da Defesa Civil evita incêndio de maiores proporções em São Carlos

Defesa Civil combate queimada

A Defesa Civil de São Carlos evitou na tarde da última segunda-feira (14/10), um incêndio que poderia se tornar de grandes proporções. Durante um deslocamento pelo bairro Planalto Verde a equipe, formada por Denise Cabrera Cezare e Rosni Augusto Vendrasco, avistou um foco de incêndio que já se alastrava em direção a uma mata. Rapidamente os agentes interviram, fazendo uso de equipamentos de combate a incêndios.

Todos os treinamentos ofertados pela Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros de São Carlos e treinamentos diários para o uso correto e preciso dos equipamentos, contribuíram para o êxito e efetividade dessa ação.

Com emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Major Mecca, no valor de R$ 200 mil, foi adquirida uma pickup 4x4 com kit combate a incêndio para veículos; balsa inflável; gerador elétrico; holofote com torre de iluminação e capacete multiuso.

Já com recursos repassados pelo Ministério Público, no valor de R$ 143.240,00, a Defesa Civil investiu em outros equipamentos de combate a incêndios e modernização do Departamento.

“Se não fosse a ação rápida dos agentes da Defesa Civil, o fogo poderia ter atingido as residências ao lado, transformando a ocorrência em um incêndio de grandes proporções e fora de controle. Por isso a importância de buscarmos recursos para equipar cada vez mais a nossa Defesa Civil. Também é necessário aumentar o efetivo do Departamento com a criação do emprego de agente operacional”, disse Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública.

Pedro Caballero, diretor da Defesa Civil, destaca a importância dos constantes treinamentos, e a necessidade de estar com um veículo sempre equipado e pronto para o atendimento de qualquer ocorrência. “A Defesa Civil tem como objetivo reduzir riscos e danos sofridos pela população em caso de desastres. Ela autua antes, durante e depois de desastres por meio de ações como prevenção, mitigação, resposta e recuperação”, finaliza Caballero.

