Abertas as inscrições para curso de Libras em São Carlos

Estão abertas as inscrições para o curso de Libras na Associação de Surdos de São Carlos, classificada como a segunda língua oficializada do Brasil.

O curso proporciona que o interessado possa aprender a se comunicar com as pessoas surdas.

As inscrições estão abertas até domingo, 29. As aulas estão previstas para começar no mês de março e acontecerão às terças-feiras das 19h às 22h.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/atfrqvkdjuYCx3CR9.

